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Posted 10 июня 2020,, 08:44

Published 10 июня 2020,, 08:44

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Как в Нижнем Тагиле оплатить услуги по обращению с ТКО и не заразиться коронавирусом

10 июня 2020, 08:44
При посещении общественных мест, в том числе и пунктов приема платежей, всегда есть вероятность заразиться коронавирусом. В связи с этим рекомендуется производить оплату бесконтактным способом. TagilCity.ru совместно с регоператором «Рифей» подготовило для жителей Нижнего Тагила ряд советов.

Есть несколько способов, позволяющих оплатить услуги регионального оператора бесконтактным способом:

Способ 1. Мобильное приложение «Коммуналка Онлайн»

Данное приложение позволяет оплачивать все коммунальные услуги в одном месте. Оно доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Способ 2. Банковские дистанционные сервисы

Оплата коммунальных услуг доступна в интернет-банке, в том числе и Сбербанк онлайн.

Способ 3. Личный кабинет

На сайте «РИЦ» можно оплатить услуги в личном кабинете. Там же размещена и форма договора на оказание услуг.

При возникновении вопросов по поводу оплаты или начисления платежей всегда можно обратиться на «горячую линию» по телефонам 8 (800) 250-32-42 для физических лиц и 8 (800) 234-66-48 для юридических лиц.

Напоминаем, что в связи с постановлением Правительства РФ, начисление пеней с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года приостановлено.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коронавирус#Мусор#ТКО
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