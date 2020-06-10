Как в Нижнем Тагиле оплатить услуги по обращению с ТКО и не заразиться коронавирусом

При посещении общественных мест, в том числе и пунктов приема платежей, всегда есть вероятность заразиться коронавирусом. В связи с этим рекомендуется производить оплату бесконтактным способом. TagilCity.ru совместно с регоператором «Рифей» подготовило для жителей Нижнего Тагила ряд советов.

Сюжет Коронавирус