В Екатеринбурге устроившим катание в купальниках в телеге водителям грозят штрафы

В Екатеринбурге, устроившим катание в купальниках с бассейном-телегой, будут назначены штрафы. Это касается не всех участников мероприятия, а только водителей, сообщает E1.

После изучения видео автоинспекторы пришли к выводу, что автовладельцами были грубо нарушены правила дорожного движения. В УГИБДД по Екатеринбургу отметили, что в соответствии с правилами, перевозка людей вне кабины запрещена. По этой причине действия водителя квалифицируются по ч. 2 ст. 12.23 КоАП. По данной статье предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей. Также было решено оштрафовать еще одного участника мероприятия за тонировку, машина которого не попала на видео. Напомним, вчера вечером молодые люди устроили катание в купальниках на телеге-бассейне, прицепив ее к автомобилю. На видео запечатлена часть «прогулки», где молодежь проехала по проспекту Ленина мимо резиденции губернатора.