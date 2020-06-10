В Нижнем Тагиле определён подрядчик для ремонта улицы Береговой-Ударной

Posted 10 июня 2020, 15:52
Published 10 июня 2020, 15:52
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Компания стала единственным претендентом на торгах.
Стоимость контракта составляет 29,5 млн рублей. Подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объекте на время ремонтных работ, а также щит с информацией, что ремонт ведется в рамках БКАД.
Помимо Береговой-Ударной, компания отремонтирует дорожные участки на улицах Кулибина, Красногвардейской, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. Работы также пройдут в рамках нацпроекта, МУП «Тагилдорстрой» заплатит за это 137,5 млн рублей.
В этом году в рамках нацпроекта БКАД планируют отремонтировать 22 улицы. Ранее был сдан в эксплуатацию участок дороги на улице Красных Зорь. Сегодня комиссия приняла участки на улице Геологов и дорогу к санаторию «Сосновый бор».