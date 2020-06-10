В Нижнем Тагиле определён подрядчик для ремонта улицы Береговой-Ударной

В этом году в рамках нацпроекта БКАД планируют отремонтировать 22 улицы. Ранее был сдан в эксплуатацию участок дороги на улице Красных Зорь. Сегодня комиссия приняла участки на улице Геологов и дорогу к санаторию «Сосновый бор».