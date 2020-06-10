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Posted 10 июня 2020, 15:52

Published 10 июня 2020, 15:52

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Нижнем Тагиле определён подрядчик для ремонта улицы Береговой-Ударной

10 июня 2020, 15:52
Сюжет
Касается каждого
ООО «АэродромДорСтрой» из Нижнего Тагила была выбрана подрядчиком для ремонта улицы Береговой-Ударной в рамках нацпроекта БКАД. Информация размещена на сайте госзакупок.

Компания стала единственным претендентом на торгах.

Стоимость контракта составляет 29,5 млн рублей. Подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объекте на время ремонтных работ, а также щит с информацией, что ремонт ведется в рамках БКАД.

Помимо Береговой-Ударной, компания отремонтирует дорожные участки на улицах Кулибина, Красногвардейской, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. Работы также пройдут в рамках нацпроекта, МУП «Тагилдорстрой» заплатит за это 137,5 млн рублей.

В этом году в рамках нацпроекта БКАД планируют отремонтировать 22 улицы. Ранее был сдан в эксплуатацию участок дороги на улице Красных Зорь. Сегодня комиссия приняла участки на улице Геологов и дорогу к санаторию «Сосновый бор».

#Экономика#Нижний Тагил#Касается каждого#Дорога#Ремонт#Нацпроект БКАД
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