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Posted 10 июня 2020, 14:07

Published 10 июня 2020, 14:07

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле спасли 12-летнего подростка, тонущего в карьере

10 июня 2020, 14:07
В Нижнем Тагиле 12-летний ребенок чуть не утонул в карьере в районе коллективного сада «Тагилстрой-3» на Монзино, пишет ИА «Все новости».

Находившийся в воде мальчик начал тонуть. Один из мужчин нырнул и вытащил подростка, который уже не дышал. Он попытался оказать мальчику первую помощь, в это время на место приехала скорая помощь.

Врачи сумели «запустить» сердце ребенка, его госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Свердловской области начата проверка СК после того, как 8 июня двое детей утонули в водоемах. Шестилетняя девочка утонула в реке Кунара под Богдановичем, семилетний мальчик – в Каменск-Уральском округе.

#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Спасение#Карьер
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