В Нижнем Тагиле спасли 12-летнего подростка, тонущего в карьере

Posted 10 июня 2020, 14:07
Published 10 июня 2020, 14:07
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Находившийся в воде мальчик начал тонуть. Один из мужчин нырнул и вытащил подростка, который уже не дышал. Он попытался оказать мальчику первую помощь, в это время на место приехала скорая помощь.
Врачи сумели «запустить» сердце ребенка, его госпитализировали в больницу.
Напомним, что в Свердловской области начата проверка СК после того, как 8 июня двое детей утонули в водоемах. Шестилетняя девочка утонула в реке Кунара под Богдановичем, семилетний мальчик – в Каменск-Уральском округе.