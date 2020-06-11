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Posted 11 июня 2020, 10:37

Published 11 июня 2020, 10:37

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В УрФО найдены еще одни останки, пролежавшие в земле больше 100 лет

11 июня 2020, 10:37
В СУ СК России по Омской области следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения останков человека во время проведения раскопок в Таре, сообщает Город55.ру.

Во время раскопок траншеи при реконструкции Дома культуры в Таре рабочие нашли останки человека на глубине в четыре метра.

По предварительной информации, которая была получена при изучении останков и осмотре места, было установлено, что захоронению не меньше 300 лет. Оно располагается в историческом центре Тары около реки Аркарка.

Данная территория располагается недалеко от места, где раньше находилась церковь. Выдвинуто предположение, что в гробу был похоронен священнослужитель.

На данный момент останки направлены в морг для установления причины смерти. Внешний осмотр повреждений не выявил. В результате проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее в Нижнем Тагиле во время проведения работ по реконструкции производственных мощностей на Коксохимическом производстве ЕВРАЗ «НТМК» были найдены 100-летние останки человека.

#Ирина Кирилова#Общество#Раскопки#Останки#Омская область
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