В УрФО найдены еще одни останки, пролежавшие в земле больше 100 лет

Posted 11 июня 2020, 10:37
Published 11 июня 2020, 10:37
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Во время раскопок траншеи при реконструкции Дома культуры в Таре рабочие нашли останки человека на глубине в четыре метра.
По предварительной информации, которая была получена при изучении останков и осмотре места, было установлено, что захоронению не меньше 300 лет. Оно располагается в историческом центре Тары около реки Аркарка.
Данная территория располагается недалеко от места, где раньше находилась церковь. Выдвинуто предположение, что в гробу был похоронен священнослужитель.
На данный момент останки направлены в морг для установления причины смерти. Внешний осмотр повреждений не выявил. В результате проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее в Нижнем Тагиле во время проведения работ по реконструкции производственных мощностей на Коксохимическом производстве ЕВРАЗ «НТМК» были найдены 100-летние останки человека.