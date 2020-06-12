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Posted 12 июня 2020, 07:39

Published 12 июня 2020, 07:39

Modified 17 сентября 2022, 17:12

Updated 17 сентября 2022, 17:12

Пропавшего Владимира Гладкова из Нижнего Тагила полицейские нашли в СИЗО

12 июня 2020, 07:39
Пропавшего накануне неплательщика алиментов Владимира Гладкова нашли в СИЗО Нижнего Тагила, рассказали изданию в пресс-группе МУ МВД России.

Полицейские выяснили, что четвёртого июня мужчина вышел из дома и отправился в мировой суд, куда его вызывали по делу о невыплате алиментов.

Действительно, при проверке сотрудники полиции установили, что мужчина четвёртого июня был в мировом суде, где рассматривалось в отношении него уголовное дело по ст. 157 УК РФ, суд вынес наказание в виде лишения свободы на два месяца, поэтому из зала суда его увезли в СИЗО. Вчера вечером информацию передали родным, рассказали TagilCity.ru в полиции.

Тагильчанин пропал четвёртого июня, родственники обратились в полицию с заявлением только девятого числа. Оперативники разыскивали мужчину по больницам, судебным приставам, выяснили весь круг знакомых пропавшего.

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#Происшествия#Нижний Тагил#МВД#СИЗО#Пропавший
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