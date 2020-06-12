Пропавшего Владимира Гладкова из Нижнего Тагила полицейские нашли в СИЗО

Действительно, при проверке сотрудники полиции установили, что мужчина четвёртого июня был в мировом суде, где рассматривалось в отношении него уголовное дело по ст. 157 УК РФ, суд вынес наказание в виде лишения свободы на два месяца, поэтому из зала суда его увезли в СИЗО. Вчера вечером информацию передали родным, рассказали TagilCity.ru в полиции.