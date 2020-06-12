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Posted 12 июня 2020, 11:26

Published 12 июня 2020, 11:26

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле мошенники предлагали девушке «бонусы Сбербанка»

12 июня 2020, 11:26
В Нижнем Тагиле мошенники пытались выманить у местной жительницы данные банковской карты от имени ее классного руководителя под предлогом получения денег от Сбербанка. Об этом TagilCity.ru рассказала девушка по имени Юлия.

По словам Юлии, ей пришло приглашение о добавлении в друзья ее классного руководителя из медучилища.

Я добавила, думая о том, что, мало ли, страницу взломали, мало ли, случилось чего, может, пароль забыла. Добавила без задней мысли, и тут же приходит сообщение: «Привет! Как дела? Чем занимаешься?». У нас никогда в жизни не было такого общения, всегда строго уважительно. Я написала: «Здравствуйте!», и стала оттягивать время. Побежала искать ежедневник, который у меня есть с 2009 года, чтобы найти номер. Везде разместила посты, у нее на странице, у мошенников. Предупредила по максимуму большее количество людей, рассказывает Юлия.

В самой переписке неизвестные предлагают получить 2,5 тысячи рублей от Сбербанка в честь юбилея банка. Однако чтобы получить бонус, они попросили назвать номер карты без последних четырех цифр.

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле зафиксировано больше 450 фактов преступлений, которые были совершены мошенническим способом, а жертвами становятся не только пожилые люди, но и молодежь. При этом, из 450 преступлений больше 200 совершены под видом звонка «сотрудника банка».

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мошенничество#Банки
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