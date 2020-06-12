В Нижнем Тагиле мошенники предлагали девушке «бонусы Сбербанка»

Я добавила, думая о том, что, мало ли, страницу взломали, мало ли, случилось чего, может, пароль забыла. Добавила без задней мысли, и тут же приходит сообщение: «Привет! Как дела? Чем занимаешься?». У нас никогда в жизни не было такого общения, всегда строго уважительно. Я написала: «Здравствуйте!», и стала оттягивать время. Побежала искать ежедневник, который у меня есть с 2009 года, чтобы найти номер. Везде разместила посты, у нее на странице, у мошенников. Предупредила по максимуму большее количество людей, рассказывает Юлия.