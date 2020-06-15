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Posted 15 июня 2020, 15:19

Published 15 июня 2020, 15:19

Modified 17 сентября 2022, 17:12

Updated 17 сентября 2022, 17:12

Во время голосования за звание «Город трудовой доблести» тагильчан наградят призами

15 июня 2020, 15:19
В Нижнем Тагиле будут работать 155 участков, где желающие смогут поддержать заявку Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести». Тагильчан, которые придут голосовать, наградят призами, сообщает пресс-служба мэрии.

Поддержать заявку Нижнего Тагила можно будет с 25 июня по 1 июля. Предполагается, что сделать это можно будет рядом с избирательными участками для голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, вскоре утвердят и направят на предприятия приглашения, в которых будут указаны места для сбора подписей.

Все, кто придут поддержать заявку, за активную гражданскую позицию будут поощрены городским благотворительным фондом. А отдельных счастливчиков, которых определит случай, будут ждать ценные призы, рассказали в мэрии.

Напомним, что указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 1 марта подписал президент. Звание планируют присвоить тем городам, которые внесли значительный трудовой вклад в Победу. Нижний Тагил и еще 19 российских городов претендуют на присвоение этого почетного звания.

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#Общество#Нижний Тагил#Город#Город трудовой доблести
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