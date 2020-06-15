Застройщик из Нижнего Тагила выплатит пенсионерке неустойку за несостоявшийся переезд

Надзорное ведомство, изучив материалы дела, передало их в суд. В итоге застройщика признали виновным и обязали выплатить пенсионерке не только положенную компенсацию в 336, 7 тысяч рублей, но и 70 тысяч за аренду женщиной жилья – она была вынуждена арендовать жилплощадь совместно со своим отцом-инвалидом второй группы. Также с СУ-1 взыскали компенсацию морального вреда для женщины в три тысячи рублей и штраф пятьдесят тысяч за отказ урегулировать этот вопрос в досудебном порядке.