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Posted 15 июня 2020, 12:59

Published 15 июня 2020, 12:59

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Застройщик из Нижнего Тагила выплатит пенсионерке неустойку за несостоявшийся переезд

15 июня 2020, 12:59
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила помогла пенсионерке отсудить все причитающиеся ей неустойки у обанкротившейся строительной организации «СУ-1», пишут «Вечерние ведомости».

16 января 2018 года тагильчанка заключила с застройщиком договор о долевом участии в строительстве жилого дома – дама претендовала на однокомнатную квартиру. Строители получили от пенсионерки 1,4 миллиона рублей. Объект должны были сдать в конце сентября этого же года, но до сих пор дом не ввели в эксплуатацию.

Тагильчанка обратилась в СК-1, чтобы ей возместили положенные за несвоевременную передачу квартиры деньги, однако застройщик с требованиями пенсионерки не согласился. В итоге женщина написала заявление в прокуратуру.

Надзорное ведомство, изучив материалы дела, передало их в суд. В итоге застройщика признали виновным и обязали выплатить пенсионерке не только положенную компенсацию в 336, 7 тысяч рублей, но и 70 тысяч за аренду женщиной жилья – она была вынуждена арендовать жилплощадь совместно со своим отцом-инвалидом второй группы. Также с СУ-1 взыскали компенсацию морального вреда для женщины в три тысячи рублей и штраф пятьдесят тысяч за отказ урегулировать этот вопрос в досудебном порядке.

СУ-1 было признано банкротом - от деятельности недобросовестного застройщика пострадали сотни тагильчан. ЖК «Тимирязевский» так и не был сдан строителями в срок. Поэтому дольщики обратились в прокуратуру за помощью. Уголовное дело против СУ-1 состоит из 19 томов.

#Происшествия#Нижний Тагил#Прокуратура#Застройщик
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