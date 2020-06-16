Нижний Тагил стал одним из лидеров по числу квартирных краж в Свердловской области

Как правило, кражи осуществляются во время отсутствия хозяев дома — утром или днем. Чаще всего подбираются ключи или злоумышленники пробираются через окно. Кроме того, преступники могут прийти в жилье под видом социальных работников. Они работают парами. Так, пока один отвлекает, второй совершает преступление.