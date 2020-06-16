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Posted 16 июня 2020, 09:24

Published 16 июня 2020, 09:24

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Нижний Тагил стал одним из лидеров по числу квартирных краж в Свердловской области

16 июня 2020, 09:24
Нижний Тагил находится среди лидеров в Свердловской области по числу квартирных преступлений с начала 2020 года, сообщает «Областная газета».

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Свердловской области Евгений Мурзин.

По его словам, общее число зарегистрированных преступлений с начала года составляет 350. При этом, порядка 20% преступлений совершено в Екатеринбурге. Кроме того, муниципалитетами-лидерами являются Сысерть, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Алапаевск.

Как правило, кражи осуществляются во время отсутствия хозяев дома — утром или днем. Чаще всего подбираются ключи или злоумышленники пробираются через окно. Кроме того, преступники могут прийти в жилье под видом социальных работников. Они работают парами. Так, пока один отвлекает, второй совершает преступление.

Раскрываемость краж в регионе составляет 60%. А с каждым годом число преступлений снижается.

#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Кража#Кража имущества
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