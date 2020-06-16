Журналисты просят суд оправдать екатеринбуржца, толкнувшего Румянцева у Театра драмы

Напомним, что инженера Максима Шибанова обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. Во время одного из митингов в сквере Шибанов толкнул Румянцева. Судя по видеозаписям с места событий, журналист назвал Шибанова «девочкой» несколько раз. У Румянцева диагностировали ушиб головного мозга, он потребовал 500 тысяч рублей за моральный и физический ущерб. Сегодня за Максима Шибанова заступился депутат Антон Шипулин, пристыдив Румянцева.