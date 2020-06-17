Ремонт тагильских дорог в рамках нацпроекта БКАД планируется закончить к концу лета

К середине июня в Нижнем Тагиле уже были сданы в эксплуатацию три участка дорог, которые ремонтировались в рамках нацпроекта БКАД. Это улица Геологов в районе Нижней Черемшанки, дорога к санаторию «Сосновый бор», а также улица Красных Зорь на Тагилстрое.