В Нижнем Тагиле к 1 июля готовятся открыть четыре детских лагеря

Смены в лагерях будут организованы по 14 дней. По требованиям Роспотребнадзора летние лагеря должны быть наполнены не более, чем на 50%, в них должны быть в наличии средства индивидуальной защиты. Сотрудники учреждений будут протестированы на коронавирус и не смогут покинуть территорию лагеря до окончания смены.