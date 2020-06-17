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Posted 17 июня 2020, 14:21

Published 17 июня 2020, 14:21

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Нижнем Тагиле к 1 июля готовятся открыть четыре детских лагеря

17 июня 2020, 14:21
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле к открытию готовят четыре детских оздоровительных лагеря: «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонек» и «Звездный», сообщает пресс-служба мэрии.

Замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров пояснил, что начало оздоровительной кампании намечено на 1 июля. При условии стабильной эпидемиологической обстановки.

Смены в лагерях будут организованы по 14 дней. По требованиям Роспотребнадзора летние лагеря должны быть наполнены не более, чем на 50%, в них должны быть в наличии средства индивидуальной защиты. Сотрудники учреждений будут протестированы на коронавирус и не смогут покинуть территорию лагеря до окончания смены.

Кроме того, в лагерях не будут проводить массовые мероприятия и родительские дни, а кружки будут работать отдельно для разных отрядов. По словам Сурова, возможно, позднее работу начнут лагеря «Звонкие голоса» и «Изумрудный».

Планируется с 1 августа открыть лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в июле создать отряды мэра, пояснил Валерий Суров.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Детский лагерь#Лагерь
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