В Нижнем Тагиле к 1 июля готовятся открыть четыре детских лагеря

Posted 17 июня 2020, 14:21
Published 17 июня 2020, 14:21
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров пояснил, что начало оздоровительной кампании намечено на 1 июля. При условии стабильной эпидемиологической обстановки.
Смены в лагерях будут организованы по 14 дней. По требованиям Роспотребнадзора летние лагеря должны быть наполнены не более, чем на 50%, в них должны быть в наличии средства индивидуальной защиты. Сотрудники учреждений будут протестированы на коронавирус и не смогут покинуть территорию лагеря до окончания смены.
Кроме того, в лагерях не будут проводить массовые мероприятия и родительские дни, а кружки будут работать отдельно для разных отрядов. По словам Сурова, возможно, позднее работу начнут лагеря «Звонкие голоса» и «Изумрудный».
Планируется с 1 августа открыть лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в июле создать отряды мэра, пояснил Валерий Суров.