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Posted 17 июня 2020, 14:38

Published 17 июня 2020, 14:38

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле на четырехлетнего мальчика на детской площадке напала стая собак

17 июня 2020, 14:38
В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после информации в СМИ о нападении на четырёхлетнего ребёнка стаи собак, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 16 июня у дома на улице Аганичева,10а на детской площадке собаки напали на мальчика. Матери ребенка удалось отогнать животных. По ее словам, сын не получил травмы, но сильно испугался.

В прокуратуре рассказали, что в ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства в вопросах отлова животных. Будет установлено, заключен ли муниципалитетом контракт на отлов безнадзорных животных. Если контракт заключен, то прокуратура даст оценку работе подрядчика по исполнению его условий.

#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Проверка#Бродячие собаки#Нападение#Собаки#Прокурорская проверка
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