В Нижнем Тагиле на четырехлетнего мальчика на детской площадке напала стая собак

В прокуратуре рассказали, что в ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства в вопросах отлова животных. Будет установлено, заключен ли муниципалитетом контракт на отлов безнадзорных животных. Если контракт заключен, то прокуратура даст оценку работе подрядчика по исполнению его условий.