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Posted 18 июня 2020, 14:52

Published 18 июня 2020, 14:52

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Псевдо-соцработников разыскивает полиция Екатеринбурга за кражу 300 тысяч у стариков

18 июня 2020, 14:52
Полицейские Екатеринбурга разыскивают двух женщин, подозреваемых в краже трёхсот тысяч рублей у пожилой пары, сообщает пресс-служба ведомства.

Две незнакомые жительницы столицы Урала, представившись соцработниками, пришли в квартиру к пенсионерам. Супруги впустили злоумышленниц – пока одна из них отвлекала стариков, вторая успела «обчистить» жилище пожилых людей. После того, как одна из псевдо-соцработников завладела деньгами, женщины извинились и покинули квартиру, сказав, что ошиблись номером.

Пропажу ценностей заметила дочь пожилой пары – она приехала к родителям, чтобы купить им продуктов, однако денег на привычном месте не оказалось. Не было и «похоронных», которые бережливые супруги откладывали отдельно. Дочь пострадавших обратилась в полицию. Старики описали подозреваемых – это были две женщины в медицинских масках и халатах, рост одной из них- примерно 170 сантиметров, у неё короткие волосы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи в крупном размере (ч.3 ст.158 УК РФ). Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

#Происшествия#Новости УрФО#Пенсионеры#МВД#Мошенники#Старики
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