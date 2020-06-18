Псевдо-соцработников разыскивает полиция Екатеринбурга за кражу 300 тысяч у стариков

Пропажу ценностей заметила дочь пожилой пары – она приехала к родителям, чтобы купить им продуктов, однако денег на привычном месте не оказалось. Не было и «похоронных», которые бережливые супруги откладывали отдельно. Дочь пострадавших обратилась в полицию. Старики описали подозреваемых – это были две женщины в медицинских масках и халатах, рост одной из них- примерно 170 сантиметров, у неё короткие волосы.