Директор НТЗМК не смог объяснить отсутствие заказов на предприятии

Posted 19 июня 2020, 13:46
Published 19 июня 2020, 13:46
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
На встрече Виталий Парфенов пояснил, что заказ на строительство Нижнетагильского моста «ушел» к тюменской компании. По его словам, НТЗМК вел переговоры с генподрядчиком в начала 2020 года.
Однако подрядчик решил, как мы считаем, заработать больше, и предложил нам работать по сниженной цене, иначе заказ уйдет конкуренту, рассказывают работники.
Руководство завода согласилось на сниженную цену, но после этого подрядчик перестал выходить на связь, а потом отдал заказ в Тюмень. По словам Парфенова, причины передачи заказа ему не известны. Также он сказал рабочим, что понимает, почему они хотят выйти на митинг. Кроме того, с рабочими хочет встретиться глава Нижнего Тагила.
Мы надеемся на нашего губернатора Куйвашева и полпреда Цуканова, надеемся, что они услышат нас и смогут вернуть родному заводу принадлежащий им по праву заказ, надеемся, что встанут за трудовой коллектив, и надеемся, что уровень жизни простых рабочих им важен, говорит сотрудница завода.
Вчера работники НТЗМК заявили, что готовы выйти на митинг 29 июня. Открытое письмо они направили Евгению Куйвашеву и полпреду в УрФО Николаю Цуканову.