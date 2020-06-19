Директор НТЗМК не смог объяснить отсутствие заказов на предприятии

Руководство завода согласилось на сниженную цену, но после этого подрядчик перестал выходить на связь, а потом отдал заказ в Тюмень. По словам Парфенова, причины передачи заказа ему не известны. Также он сказал рабочим, что понимает, почему они хотят выйти на митинг. Кроме того, с рабочими хочет встретиться глава Нижнего Тагила.