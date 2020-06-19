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Posted 19 июня 2020, 13:46

Published 19 июня 2020, 13:46

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Директор НТЗМК не смог объяснить отсутствие заказов на предприятии

19 июня 2020, 13:46
Директор Нижнетагильского завода металлоконструкций Виталий Парфенов 19 июня встретился с коллективом предприятия, чтобы поговорить о ситуации с отсутствием заказов. Об этом рассказали TagilCity.ru сотрудники завода.

На встрече Виталий Парфенов пояснил, что заказ на строительство Нижнетагильского моста «ушел» к тюменской компании. По его словам, НТЗМК вел переговоры с генподрядчиком в начала 2020 года.

Однако подрядчик решил, как мы считаем, заработать больше, и предложил нам работать по сниженной цене, иначе заказ уйдет конкуренту, рассказывают работники.

Руководство завода согласилось на сниженную цену, но после этого подрядчик перестал выходить на связь, а потом отдал заказ в Тюмень. По словам Парфенова, причины передачи заказа ему не известны. Также он сказал рабочим, что понимает, почему они хотят выйти на митинг. Кроме того, с рабочими хочет встретиться глава Нижнего Тагила.

Мы надеемся на нашего губернатора Куйвашева и полпреда Цуканова, надеемся, что они услышат нас и смогут вернуть родному заводу принадлежащий им по праву заказ, надеемся, что встанут за трудовой коллектив, и надеемся, что уровень жизни простых рабочих им важен, говорит сотрудница завода.

Вчера работники НТЗМК заявили, что готовы выйти на митинг 29 июня. Открытое письмо они направили Евгению Куйвашеву и полпреду в УрФО Николаю Цуканову.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Завод#Нтзмк#Митинг
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