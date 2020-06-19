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Posted 19 июня 2020, 03:29

Published 19 июня 2020, 03:29

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Генпрокуратура вынесла предупреждение заму свердловского губернатора

19 июня 2020, 03:29
Заместителю губернатора Свердловской области было вынесено предупреждение из-за отсутствия газа в Невьянском городском округе, сообщает пресс-служба управление Генпрокуратуры по УрФО.

Заместитель генпрокурора России в УрФО Игорь Ткачев провел личный прием жителей регионов Уральского федерального округа, в ходе которого к нему обратился представитель Свердловской железной дороги.

Организация является заказчиком проекта, а также строительства газопровода в Невьянском городском округе. Представитель заявил, что региональные власти не принимают достаточных мер, чтобы территория была обеспечена газотеплоснабжением.

На данный момент не завершено оформление необходимых для строительства документов, что тормозит процесс возведения газопровода. В свою очередь, это может привести к отсутствию газа в домах и социально-значимых объектах к началу отопительного сезона.

Для защиты прав и интересов граждан замгенпрокурора Игорь Ткачев объявил предостережение заместителю губернатора Свердловской области Сергею Швиндту. Он отметил, что нарушение законодательства является недопустимым.

#Общество#Предупреждение#Генпрокуратура#Сергей Швиндт
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