Психотерапевт: пандемия может спровоцировать рост преступности

К тому же, негативно на эмоциональном здоровье может сказаться необходимость постоянно находиться с родственниками в одной квартире. Также состояние россиян может ухудшиться из-за тревожности в финансовом плане. Все эти факторы могут спровоцировать рост преступности среди населения.