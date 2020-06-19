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Posted 19 июня 2020, 12:06

Published 19 июня 2020, 12:06

Modified 17 сентября 2022, 17:12

Updated 17 сентября 2022, 17:12

Психотерапевт: пандемия может спровоцировать рост преступности

19 июня 2020, 12:06
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович сообщил, что из-за пандемии у россиян повысился уровень тревожности, а также обострились психические расстройства. По его словам, такие состояния могут спровоцировать рост преступности в стране.

Как сообщает News.ru, дистанционное общение спровоцировало у многих жителей России эмоциональный голод. По мнению специалиста, это связано с тем, что виртуальная реальность не может заменить полностью живое общение, так как не дает оценить чувства и эмоции оппонента.

В подобных ситуациях у человека, объяснил Федорович, возникает необходимость общаться со своим внутренним “я”. В таких условиях многие люди могут приобрести ряд психологических заболеваний. А те, кто страдал подобными недугами и ранее, могут столкнуться с их обострением.

К тому же, негативно на эмоциональном здоровье может сказаться необходимость постоянно находиться с родственниками в одной квартире. Также состояние россиян может ухудшиться из-за тревожности в финансовом плане. Все эти факторы могут спровоцировать рост преступности среди населения.

#Общество
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