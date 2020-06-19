В России Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

Кроме того, Банк сохранил прогноз по динамике ВВП. В 2020 году он может снизиться на 4%-6%, в последующие два года начнется восстановительный рост экономики. Как сообщили в Центробанке, сокращение ВВП станет более существенным, чем ожидалось ранее.