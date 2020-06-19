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Posted 19 июня 2020, 15:09

Published 19 июня 2020, 15:09

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

В России Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

19 июня 2020, 15:09
Центральный Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, установив экономический минимум. Об этом сообщается на сайте Банка.

Таким образом, ставка составит 4,5% годовых. Причиной снижения ставки назван рост влияния на экономику «дезинфляционных факторов», которые действуют в связи с длительными ограничительными мерами в России и в мире.

Кроме того, Банк сохранил прогноз по динамике ВВП. В 2020 году он может снизиться на 4%-6%, в последующие два года начнется восстановительный рост экономики. Как сообщили в Центробанке, сокращение ВВП станет более существенным, чем ожидалось ранее.

24 июля пройдет следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

#Экономика#Ставка
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