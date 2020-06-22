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Posted 22 июня 2020, 15:33

Published 22 июня 2020, 15:33

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Грабители в капюшонах и медицинских масках пытались взломать банкомат в Екатеринбурге

22 июня 2020, 15:33
Неизвестные в медицинских масках и капюшонах попытались взломать банкомат на улице Луначарского, 40 в Екатеринбурге, пишет Е1.

Злоумышленники могли обогатиться на 9, 5 миллионов рублей – именно такая сумма находилась в аппарате «Сбербанка». Инцидент произошёл ночью 16 июня.

Согласнo видеозаписи камер наблюдeния, злоумышлeнники подъехали к банку на вeлосипедах. После чего зашли в помeщение, вставили в купюропpиёмник какой-то шланг, затем достали кувалду из рюкзака. Однако в этот момeнт удача отвернулась от гpабителей – их по камерам замeтила дежуpившая оператоp и включила cигнализацию.

Злоумышленники успели скрыться от службы охраны, опередив их всего на несколько минут. На банкомате остались отпечатки пальцев ночных гостей. Теперь их разыскивает полиция.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Грабитель#Маска
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