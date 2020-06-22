В Екатеринбурге здание железнодорожного вокзала завесили портретами ветеранов

Posted 22 июня 2020, 09:55
Published 22 июня 2020, 09:55
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
На фасаде здания появилось 500 фотографий ветеранов, ушедших на фронт со свердловского перрона. Памятные снимки были повешены этой ночью специально ко Дню памяти и скорби. 12 полотен заняли площадь в 350 квадратных метров.
Организатором акции выступила Свердловская железная дорога. Нынешней весной они объявили сбор фотографий ветеранов на сайте с небольшой историей о человеке, изображённом на фото, преимущественно его воспоминаниях о войне.
Снимки ветеранов не снимут до сентября.