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Posted 22 июня 2020, 09:55

Published 22 июня 2020, 09:55

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге здание железнодорожного вокзала завесили портретами ветеранов

22 июня 2020, 09:55
В Екатеринбурге сегодня ночью, 22 июня, преобразился Железнодорожный вокзал, сообщает Е1.

На фасаде здания появилось 500 фотографий ветеранов, ушедших на фронт со свердловского перрона. Памятные снимки были повешены этой ночью специально ко Дню памяти и скорби. 12 полотен заняли площадь в 350 квадратных метров.

Организатором акции выступила Свердловская железная дорога. Нынешней весной они объявили сбор фотографий ветеранов на сайте с небольшой историей о человеке, изображённом на фото, преимущественно его воспоминаниях о войне.

Снимки ветеранов не снимут до сентября.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#День памяти и скорби#Екатеринбург
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