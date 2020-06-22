В Нижнем Тагиле подросток оказался в больнице после распития алкоголя с бомжами

По словам родителей, подававших заявление, в семье произошел конфликт. Закончился он тем, что сын в неизвестном направлении ушел из дома. Найден мальчик был на теплотрассе в районе школы № 55. Он находится в состоянии алкогольного опьянения в компании лиц без определенного места жительства. В результате мальчик был госпитализирован для промывания желудка.