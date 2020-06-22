Вырывали перья: на Урале девочки подростки жестоко издевались над голубем

Как рассказала «Комсомольской правде» орнитолог УрФУ Александра Хлопотова, птица вряд ли сможет после такого вернуться в природу. Кроме того, тяжесть полученных травм требует посещения ветеринара. Орнитолог утверждает, что выдергивание перьев можно сравнить с тем, как одна птица ловит другую и разделывает ее. При этом, выдернуть перья не так просто, для этого требуются некоторые усилия.