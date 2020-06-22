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Posted 22 июня 2020, 09:08

Published 22 июня 2020, 09:08

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Вырывали перья: на Урале девочки подростки жестоко издевались над голубем

22 июня 2020, 09:08
В Краснотурьинске две девочки жестоко издевались над голубем. Они вырывали у него перья, били головой о скамью. Видео записали очевидцы и опубликовали в сообществе «Краснотурьинск LIVE».

Как утверждает автор видео, сначала девочки кормили голубя, а потом начали издеваться над ним. В какой-то момент одна из девочек достала телефон и начала фотографировать, а вторая — пыталась усадить птицу на скамейку. Поначалу голубь пытался вырваться, но потом прекратил попытки.

Как рассказала «Комсомольской правде» орнитолог УрФУ Александра Хлопотова, птица вряд ли сможет после такого вернуться в природу. Кроме того, тяжесть полученных травм требует посещения ветеринара. Орнитолог утверждает, что выдергивание перьев можно сравнить с тем, как одна птица ловит другую и разделывает ее. При этом, выдернуть перья не так просто, для этого требуются некоторые усилия.

#Происшествия#Животные#Краснотурьинск#Голубь
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