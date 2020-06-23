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Posted 23 июня 2020, 11:47

Published 23 июня 2020, 11:47

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Главный санврач рассказал о возрасте заболевших COVID-19 в Свердловской области

23 июня 2020, 11:47
Сюжет
Коронавирус
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков и главный государственный санврач по региону Дмитрий Козловских рассказали о том, что наибольшую часть заражённых коронавирусом составляют свердловчане в возрасте от 29 до 50 лет, пишет «Облгазета».

По словам Козловских, показатель заболевших равняется 270 на 100 тысяч населения. Этот показатель в 1,5 раза ниже среднего по России. 40% заболевших коронавирусом — это люди в возрасте от 29 до 50 лет, 13,3% — свердловчане в возрасте от 65 лет, бессимптомно перенесли заболевание — 47%.

Павел Креков отметил, что предстоящее голосование пройдет в безопасных условиях, поскольку для этого предприняты все меры. При этом Козловских и Креков призвали жителей региона смотреть парад Победы дома.

#Общество#Коронавирус#Возраст#Павел Креков
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