Главный санврач рассказал о возрасте заболевших COVID-19 в Свердловской области

Posted 23 июня 2020, 11:47
Published 23 июня 2020, 11:47
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
По словам Козловских, показатель заболевших равняется 270 на 100 тысяч населения. Этот показатель в 1,5 раза ниже среднего по России. 40% заболевших коронавирусом — это люди в возрасте от 29 до 50 лет, 13,3% — свердловчане в возрасте от 65 лет, бессимптомно перенесли заболевание — 47%.
Павел Креков отметил, что предстоящее голосование пройдет в безопасных условиях, поскольку для этого предприняты все меры. При этом Козловских и Креков призвали жителей региона смотреть парад Победы дома.