Российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых

Глава государства сказал, что число самозанятых возросло с 300 до 700 тысяч. С 1 июля регионы смогут на свое усмотрение вводить налоговый режим для этой категории граждан. Также, по его словам, статус самозанятого можно будет получить не с 18, а с 16 лет. Нововведения затронут около 3 млн россиян. Они получат налоговый капитал в размере МРОТ.