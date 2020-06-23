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Posted 23 июня 2020, 15:24

Published 23 июня 2020, 15:24

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых

23 июня 2020, 15:24
По словам президента Владимира Путина, в России в 2,5 раза увеличилось число самозанятых. По этой причине с 1 июля регионы смогут вводить режим самозанятых.

Глава государства сказал, что число самозанятых возросло с 300 до 700 тысяч. С 1 июля регионы смогут на свое усмотрение вводить налоговый режим для этой категории граждан. Также, по его словам, статус самозанятого можно будет получить не с 18, а с 16 лет. Нововведения затронут около 3 млн россиян. Они получат налоговый капитал в размере МРОТ.

Путин отметил, что ранее режим самозанятых вводился в отдельных регионах в качестве эксперимента. По мнению президента, этот эксперимент удался.

#Экономика#Владимир Путин#Налоги#Самозанятые
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