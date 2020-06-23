В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за падения 11-летней девочки с качелей

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тагилстроевского района установила, что 18 июня 2020 года в дневное время девочка, 2009 года рождения, вместе с друзьями каталась на качелях в Парке культуры и отдыха. В какой-то момент у качелей оборвалась цепь, что привело к падению девочки.