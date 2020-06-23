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Posted 23 июня 2020, 05:39

Published 23 июня 2020, 05:39

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за падения 11-летней девочки с качелей

23 июня 2020, 05:39
В Нижнем Тагиле по факту падения 11-летней девочки с качелей в парке отдыха на Тагилстрое возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тагилстроевского района установила, что 18 июня 2020 года в дневное время девочка, 2009 года рождения, вместе с друзьями каталась на качелях в Парке культуры и отдыха. В какой-то момент у качелей оборвалась цепь, что привело к падению девочки.

В результате ребенок был госпитализирован в ушибами и сотрясением головного мозга. Бригаду скорой помощи вызвали проходившие в этот момент мимо знакомые.

Должностным лицом организации, которая отвечает за содержание, обслуживание и ремонт оборудования на территории парка, не были приняты достаточные меры по поддержанию состояния качелей в технически исправном состоянии.

По результатам проверки материалы были переданы следственным органам. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Прокуратура данное дело оставляет на контроле, а также продолжает проведение надзорных мероприятий.

#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Парки
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