«Луч Победы» озарит Привокзальную площадь в Екатеринбурге

Posted 24 июня 2020, 06:34
Published 24 июня 2020, 06:34
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Вечером на Привокзальной площади запустят расчёты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 соединения управления армии ВВС и ПВО ЦВО.
Прожектор АПП — 9 предназначен для обеспечения безопасной посадки самолетов и освещения различных объектов. Это событие будет, своего рода, имитацией зенитных-прожекторов-искателей времён Великой Отечественной войны.
«Лучи Победы» частично повторят ночную торжественную иллюминацию, произошедшую в Москве в 1945 году 24 июня. Ровно 75 лет назад ночью над столицей было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.