«Луч Победы» озарит Привокзальную площадь в Екатеринбурге

«Лучи Победы» частично повторят ночную торжественную иллюминацию, произошедшую в Москве в 1945 году 24 июня. Ровно 75 лет назад ночью над столицей было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.