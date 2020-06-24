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Posted 24 июня 2020, 06:34

Published 24 июня 2020, 06:34

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

«Луч Победы» озарит Привокзальную площадь в Екатеринбурге

24 июня 2020, 06:34
В Екатеринбурге сегодня, 24 июня, в темное время суток военные зажгут «Луч Победы», сообщает пресс-служба ЦВО.

Вечером на Привокзальной площади запустят расчёты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 соединения управления армии ВВС и ПВО ЦВО.

Прожектор АПП — 9 предназначен для обеспечения безопасной посадки самолетов и освещения различных объектов. Это событие будет, своего рода, имитацией зенитных-прожекторов-искателей времён Великой Отечественной войны.

«Лучи Победы» частично повторят ночную торжественную иллюминацию, произошедшую в Москве в 1945 году 24 июня. Ровно 75 лет назад ночью над столицей было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Парад победы#Екатеринбург
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