Глава ЦИК назвала провокацией попытку Лобкова дважды проголосовать по поправкам

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что голосование можно осуществить два раза только в том случае, если на местах не выполняются должностные обязанности. После записи на онлайн-голосование человека должны вычеркнуть из списка голосующих очно. Почему-то Лобкова не вычеркнули, отметил Булаев. Он также подчеркнул, что в Мосгоризбиркоме найдут, по чьей вине могла быть допущена ошибка.