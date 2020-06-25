В России общее количество зараженных коронавирусом составляет почти 614 тысяч человек

Posted 25 июня 2020, 07:45
Published 25 июня 2020, 07:45
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
В общей сложности число заболевших с самого начала пандемии составляет 613 994 человека.
За сутки по выздоровлению из больниц было выписано 6342 человек. Общее количество вылечившихся достигло 375 164 человека.
Кроме того, подтверждено еще 92 летальных случая. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 8605 человек.
По данным Роспотребнадзора, проведено больше 18,1 миллионов тестов на выявление заболевания, из них 311 тысяч — за последние сутки. Под наблюдением остается 307 тысяч человек.