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Posted 25 июня 2020, 07:45

Published 25 июня 2020, 07:45

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В России общее количество зараженных коронавирусом составляет почти 614 тысяч человек

25 июня 2020, 07:45
Сюжет
Коронавирус
За прошедшие сутки в России было подтверждено 7113 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, из них у 2278 человек заболевание протекает без выраженных симптомов, сообщает оперативный штаб.

В общей сложности число заболевших с самого начала пандемии составляет 613 994 человека.

За сутки по выздоровлению из больниц было выписано 6342 человек. Общее количество вылечившихся достигло 375 164 человека.

Кроме того, подтверждено еще 92 летальных случая. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 8605 человек.

По данным Роспотребнадзора, проведено больше 18,1 миллионов тестов на выявление заболевания, из них 311 тысяч — за последние сутки. Под наблюдением остается 307 тысяч человек.

#Коронавирус#Россия#Здоровье#Заболевшие#Пандемия
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