«Времена меняются, а герои остаются»: Сергей Безруков посетил выставку о Кузнецове

Posted 25 июня 2020, 04:35
Published 25 июня 2020, 04:35
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Актер сделал снимок с племянницей разведчика Еленой Сакныне, которая также была приглашена.
Времена меняются, а герои остаются… Очень важно сохранить память об этом уникальном человеке и самом настоящем патриоте, сказал артист на открытии.
Позже в своем Instagram Безруков разместил видео с выставки и написал, что разведчик был «круче Джеймса Бонда».
Кроме того, актер побывал на параде Победы, прошедшем в городе, а также в Верхней Пышме — в Музее военной техники.