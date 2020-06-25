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Posted 25 июня 2020, 04:35

Published 25 июня 2020, 04:35

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

«Времена меняются, а герои остаются»: Сергей Безруков посетил выставку о Кузнецове

25 июня 2020, 04:35
В Екатеринбурге состоялось открытие выставки в честь уральского разведчика Николая Кузнецова. На торжественном мероприятии присутствовал актер Сергей Безруков, сообщает «Областная газета».

Актер сделал снимок с племянницей разведчика Еленой Сакныне, которая также была приглашена.

Времена меняются, а герои остаются… Очень важно сохранить память об этом уникальном человеке и самом настоящем патриоте, сказал артист на открытии.

Позже в своем Instagram Безруков разместил видео с выставки и написал, что разведчик был «круче Джеймса Бонда».

Кроме того, актер побывал на параде Победы, прошедшем в городе, а также в Верхней Пышме — в Музее военной техники.

#Общество#Новости УрФО#Выставка#Екатеринбург
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