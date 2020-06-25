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Posted 25 июня 2020, 13:33

Published 25 июня 2020, 13:33

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Жена умершего в Екатеринбурге врача рассказала, что он заразился COVID-19 на работе

25 июня 2020, 13:33
Сюжет
Коронавирус
Супруга врача Юрия Мансурова из Екатеринбурга подтвердила, что ее муж скончался от коронавируса. Об этом Юлия написала на своей станице в Facebook.

Юлия Мансурова пояснила, что пандемия коронавируса не закончилась, смерть ее мужа — тому доказательство. Также она написала, что знает как много сделали коллеги ее мужа.

Бог судья тем людям, кто обвиняет врачей, обезумев от тяжести потери близких. Они не ведают, что творят, написала женщина.

Юлия рассказала, что люди слишком несерьезно относятся к происходящему.

Я уже спокойно читаю и слова нашего талантливого режиссера и владельца частного театра «Как государство с нами, так и мы с ним. Нам запретили, а мы продолжим репетиции». Спокойно читаю чатик своего дома, где собирается компания играть в волейбол. У меня уже все произошло.

По ее словам, кто-то из таких же беспечных людей принес вирус в больницу, где работал ее муж. И там заболели все, кто соблюдал карантин.

Отрицая очевидное, вы убиваете врачей. Вы убиваете себя. Вы убиваете знакомых и родственников. Ничего не кончилось. Услышьте это. Вирус — реален,написала Юлия.

Известный врач — хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ № 1, скончался накануне. Его жена сообщила, что у него был коронавирус, а также тромбоэмболия.

#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Смерть#Врач#Екатеринбург
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