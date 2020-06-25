Жена умершего в Екатеринбурге врача рассказала, что он заразился COVID-19 на работе

Я уже спокойно читаю и слова нашего талантливого режиссера и владельца частного театра «Как государство с нами, так и мы с ним. Нам запретили, а мы продолжим репетиции». Спокойно читаю чатик своего дома, где собирается компания играть в волейбол. У меня уже все произошло.