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Posted 26 июня 2020, 07:46

Published 26 июня 2020, 07:46

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Для предотвращения угрозы возгорания на УВЗ потребуется 17 миллионов рублей

26 июня 2020, 07:46
АО «РТ-пожарная безопасность» ищет подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ систем автоматической пожарной сигнализации и тушения в цехах «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта — 17 045 706 рублей.

Работы планируются с целью предотвращения возможной аварии и других чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а так же в случаях оказания срочной медицинской помощи.

В план выполнения задания входит: монтаж системы автоматического пожаротушения, строительно-монтажные работы противопожарного водопровода, реконструкция с размещением в южных пролетах линии нанесения лакокрасочных покрытий, контроль и сигнализация содержания кислорода в воздухе рабочей зоны цеха на участке сварки. Выполнить установку автоматической пожарной сигнализации надо в цехах № 113, 125, 170, 190, 310, 446, 780, 900. И установить автоматический контроль-газоанализ воздуха в цехах № 113, 765.

Результаты конкурса будут объявлены 30 июня 2020 года.

В начале июня был объявлен аукцион на ремонт пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в поликлинике на улице Окунева, 32. Детская городская больница заключила контракт с ООО «Пожарзащита-НТ» на сумму в 135 864 рублей.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожарная безопасность#Аукцион#Уралвагонзавод#Подрядчики#Электронный аукцион#Пожарная сигнализация
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