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Posted 26 июня 2020, 12:37

Published 26 июня 2020, 12:37

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

«Промнасосинжинеринг» хочет отсудить у УВЗ в Нижнем Тагиле 4,5 миллиона рублей

26 июня 2020, 12:37
ООО «Промнасосинжинеринг» подал судебный иск к АО НПК «Уралвагонзавод» на 2,8 миллиона рублей.

Согласно исковому заявлению, в сумму требований входит основная задолженность в размере 4,5 миллиона рублей и пени за период с 10 сентября 2018 года по 1 июня 2020 года — 1,2 миллиона рублей. Первое судебное заседание назначено на 5 августа.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» суть исковых требований ООО «Промнасосинжинеринг» не пояснили и наличие задолженности не подтвердили.

В ответ на ваш запрос сообщаем, что исковое заявление в АО «НПК «Уралвагонзавод» на данный момент не поступило. Наличие задолженности перед ООО «Промнасосинжинеринг» не подтверждаем,сообщили на предприятии.

Напомним, ранее УВЗ подал иск к ООО «Трансмашпроекту» на 10 миллионов рублей в качестве взыскания задолженности по договору.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Задолженность#Иск#УВЗ
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