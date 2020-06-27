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Posted 27 июня 2020, 13:43

Published 27 июня 2020, 13:43

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Как в Нижнем Тагиле проходит третий день голосования по поправкам в Конституцию

27 июня 2020, 13:43
В Нижнем Тагиле продолжается голосование по поправкам в Конституцию.

Наблюдатели и волонтеры делятся фотографиями на своих страницах в соцсетях. На избирательных участках строго соблюдаются меры безопасности по предупреждению заражения коронавирусом. Члены УИК обязательно работают в перчатках и масках. Пришедшим на голосование тагильчанам измеряют температуру, выдают перчатки и маски, руки обрабатывают антисептиком.

Волонтеры отмечают, что безопасность на голосовании превыше всего. Лозунгом волонтеров стала фраза «Помогаем голосовать безопасно». В частности они помогают обрабатывать поверхности на участках антисептиками.

Сегодня свои голоса отдали замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, депутаты Руслан Юсупов и Игорь Базилевич.

К тем, кто не может прийти на участки, члены избирательных комиссий отправляются домой. Во время голосования на дому, тагильчане также получают одноразовый комплект с маской, перчатками и ручкой. В Свердловской области подано более 77 тысяч заявок для голосования на дому.

Параллельно с голосованием проходит сбор подписей за присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Помощь в сборе подписей также оказывают волонтеры.

#Политика#Нижний Тагил#Голосование#Поправки#Конституция
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