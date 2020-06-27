Как в Нижнем Тагиле проходит третий день голосования по поправкам в Конституцию

В Нижнем Тагиле продолжается голосование по поправкам в Конституцию.

Наблюдатели и волонтеры делятся фотографиями на своих страницах в соцсетях. На избирательных участках строго соблюдаются меры безопасности по предупреждению заражения коронавирусом. Члены УИК обязательно работают в перчатках и масках. Пришедшим на голосование тагильчанам измеряют температуру, выдают перчатки и маски, руки обрабатывают антисептиком. Волонтеры отмечают, что безопасность на голосовании превыше всего. Лозунгом волонтеров стала фраза «Помогаем голосовать безопасно». В частности они помогают обрабатывать поверхности на участках антисептиками. Сегодня свои голоса отдали замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, депутаты Руслан Юсупов и Игорь Базилевич. К тем, кто не может прийти на участки, члены избирательных комиссий отправляются домой. Во время голосования на дому, тагильчане также получают одноразовый комплект с маской, перчатками и ручкой. В Свердловской области подано более 77 тысяч заявок для голосования на дому. Параллельно с голосованием проходит сбор подписей за присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Помощь в сборе подписей также оказывают волонтеры.