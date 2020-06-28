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Posted 28 июня 2020, 07:07

Published 28 июня 2020, 07:07

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

На имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» не нашлось покупателей

28 июня 2020, 07:07
Согласно результатам аукциона по продаже имущества МУП «Нижнетагильские тепловые сети», на шесть лотов не нашлось покупателей.

Внешний управляющий НТ МУП «НТТС» Звонарева Александра Сергеевна по результатам второго аукциона по продаже имущества компании сообщила, что насос 1Д 1600-90 «а» с электродвигателем 500/1500 (6кV) был приобретен ООО «НАСОСГИДРОМАШ» стоимостью 100 978 рублей.

При этом остальные шесть лотов не нашли покупателей, так как на них не поступило ни одной заявки. В их числе полуприцеп КЗАП-9516 к УРАЛу, автомобиль УАЗ 396259, трактор ЛТЗ-55, и два двигателя СД 6кВ.

11 марта 2020 года Александра Звонарева объявила первый аукцион по продаже имущества предприятия. На торги было выставлено девять объектов. В результате было продано два лота. Экскаватор ЕК-12 стоимостью 179,6 тысяч рублей приобрел Крицкий Л.Н., автомобильный кран за 154,2 тысячи рублей купило ООО «УК «Сивинская лесная группа». Повторный аукцион состоялся 22 июня. На торги были выставлены семь оставшихся объектов.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Торги
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