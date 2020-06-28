На имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» не нашлось покупателей

При этом остальные шесть лотов не нашли покупателей, так как на них не поступило ни одной заявки. В их числе полуприцеп КЗАП-9516 к УРАЛу, автомобиль УАЗ 396259, трактор ЛТЗ-55, и два двигателя СД 6кВ.