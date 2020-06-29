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Posted 29 июня 2020, 07:15

Published 29 июня 2020, 07:15

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Активисты обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить дело дятловцев

29 июня 2020, 07:15
Родные девяти туристов, погибших более шестидесяти лет назад в горах Северного Урала, подали обращение в Генеральную прокуратуру, целью которого является просьба передать уголовное дело для изучения в Москву, пишет URA.RU со ссылкой на Общественный фонд «Памяти группы Дятлова».

Подписавшие данное обращение просят в случае, если дело не будет признано уголовным, обратиться за содействием к председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбуждения реального уголовного дела.

Стоит отметить, что возбужденное в 1959 году уголовное дело, является, по мнению родственников погибших членов группы, «накопительной папкой», которое, как они считают, было открыто лишь формально, то есть для «придания видимости объективного расследования». Более того, закрытое через три месяца после возбуждения дело, не раскрывает причин смерти туристов группы Дятлова.

Сами родственники погибших называют причиной смерти техногенную катастрофу при испытаниях новых типов вооружений. В качестве аргументов в пользу этой версии активисты называют нестыковки в уголовном деле 1959 года и повышенное внимание к данному делу со стороны военных.

#Общество#Активисты#Обращение#Генпрокуратура#Перевал дятлова
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