Депутаты сорвали отставку главы Верхней Салды Михаила Савченко

По словам источника издания, на прошлой неделе председателем думской комиссии по законодательству Максимом Костюком был проведен обзвон депутатов с просьбой не посещать заседание. Дело в том, что кроме требования департамента, указавшего на нарушения главы, в думу также поступило представление о лишении главы полномочий.