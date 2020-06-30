Депутаты сорвали отставку главы Верхней Салды Михаила Савченко

Posted 30 июня 2020, 04:02
Published 30 июня 2020, 04:02
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
На заседание не явилась фракция «Единая Россия», кроме председателя думы Игоря Гуреева. В общей сложности на мероприятие пришли семь депутатов. В результате кворум был сорван и заседание отменили. Не состоится оно и сегодня, 30 июня.
По словам источника издания, на прошлой неделе председателем думской комиссии по законодательству Максимом Костюком был проведен обзвон депутатов с просьбой не посещать заседание. Дело в том, что кроме требования департамента, указавшего на нарушения главы, в думу также поступило представление о лишении главы полномочий.
Напомним, на прошлой неделе глава Верхней Салды Михаил Савченко заявил, что покинет свой пост со 2 июля. Причиной стала болезнь отца, который проживает в Екатеринбурге. Он отметил, что его уход не связан с ошибками в декларациях, выявленных областным департаментом противодействия коррупции и контроля.