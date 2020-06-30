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Posted 30 июня 2020, 04:02

Published 30 июня 2020, 04:02

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Депутаты сорвали отставку главы Верхней Салды Михаила Савченко

30 июня 2020, 04:02
В Верхней Салде было отменено заседание городской думы, на котором должен был рассматриваться вопрос об отставке главы, сообщает «Правда УрФО».

На заседание не явилась фракция «Единая Россия», кроме председателя думы Игоря Гуреева. В общей сложности на мероприятие пришли семь депутатов. В результате кворум был сорван и заседание отменили. Не состоится оно и сегодня, 30 июня.

По словам источника издания, на прошлой неделе председателем думской комиссии по законодательству Максимом Костюком был проведен обзвон депутатов с просьбой не посещать заседание. Дело в том, что кроме требования департамента, указавшего на нарушения главы, в думу также поступило представление о лишении главы полномочий.

Напомним, на прошлой неделе глава Верхней Салды Михаил Савченко заявил, что покинет свой пост со 2 июля. Причиной стала болезнь отца, который проживает в Екатеринбурге. Он отметил, что его уход не связан с ошибками в декларациях, выявленных областным департаментом противодействия коррупции и контроля.

#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Глава#Отставка
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