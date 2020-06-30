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Posted 30 июня 2020, 10:38

Published 30 июня 2020, 10:38

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Куйвашев допустил изменения в Уставе области при принятии поправок в Конституцию

30 июня 2020, 10:38
Губернатор Свердловской области Евшений Куйвашев рассказал, что в случае принятия поправок в Конституцию РФ могут быть скорректированы некоторые положения устава области, сообщает «Областная газета».

Он отметил, что все шаги властей будут обсуждаться с общественностью. Однако, он «не стал бы забегать вперед».

Напомним, завтра пройдет основной день голосования по поправкам в Конституцию. Гражданам предстоит сделать свой выбор. В Нижнем Тагиле голосование посетили уже почти 74 тысячи жителей города. Кроме того, в городе проводится сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести».

#Политика#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Конституция
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