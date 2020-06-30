В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс будет перекрыто три участка дорог

Posted 30 июня 2020, 09:07
Published 30 июня 2020, 09:07
Modified 18 сентября 2022, 10:32
Updated 18 сентября 2022, 10:32
Так, с 29 июня по 6 июля планируется перекрыть улицу Чернышевского на участке от улицы Металлургов до улицы Гвардейская, проспект Мира на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова — с 3 по 10 июля, а также улицу Гвардейская на участке от улицы Малышева до улицы Хохрякова с 11 по 12 июля.
Согласно постановлению, МУП «Тагилэнерго» должно установить соответствующие дорожные знаки. Контроль за выполнением постановления возложен на замглавы администрации города по горхозяйству и строительству Егора Копысова.
Напомним, в Нижнем Тагиле также была изменена работа светофоров на 17 перекрестках с целью разделения потоков пешеходов и автомобилей.