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Posted 30 июня 2020, 09:07

Published 30 июня 2020, 09:07

Modified 18 сентября 2022, 10:32

Updated 18 сентября 2022, 10:32

В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс будет перекрыто три участка дорог

В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс будет перекрыто три участка дорог

30 июня 2020, 09:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс будут перекрыты две дороги в Тагилстроевском районе, а также один участок в центре города. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте города.

Так, с 29 июня по 6 июля планируется перекрыть улицу Чернышевского на участке от улицы Металлургов до улицы Гвардейская, проспект Мира на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова — с 3 по 10 июля, а также улицу Гвардейская на участке от улицы Малышева до улицы Хохрякова с 11 по 12 июля.

Согласно постановлению, МУП «Тагилэнерго» должно установить соответствующие дорожные знаки. Контроль за выполнением постановления возложен на замглавы администрации города по горхозяйству и строительству Егора Копысова.

Напомним, в Нижнем Тагиле также была изменена работа светофоров на 17 перекрестках с целью разделения потоков пешеходов и автомобилей.

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