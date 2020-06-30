В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс будет перекрыто три участка дорог

Так, с 29 июня по 6 июля планируется перекрыть улицу Чернышевского на участке от улицы Металлургов до улицы Гвардейская, проспект Мира на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова — с 3 по 10 июля, а также улицу Гвардейская на участке от улицы Малышева до улицы Хохрякова с 11 по 12 июля.