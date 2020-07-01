tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2020, 16:20

Published 1 июля 2020, 16:20

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Свердловской области явка на избирательных участках составила 49,16%

1 июля 2020, 16:20
В Свердловской области на 19.00 явка на голосование по поправкам к Конституции составила почти 50%. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

По словам Русинова, в голосовании приняли участие 49,16% жителей региона. Лидерами по явке остались Пелым (78,65%) и Волчанск (81,62%). В Екатеринбурге явка составила 42,32%.

Голосование закончилось в 20.00, после этого идет подсчет голосов.

ЦИК опубликовал данные, согласно которым по состоянию на 19.00 после обработки 10% протоколов за принятие поправок проголосовали 70,81% россиян, против — 28,17% избирателей.

#Политика#Свердловская область#Голосование#Поправки#Явка#Конституция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика