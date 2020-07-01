В Свердловской области явка на избирательных участках составила 49,16%

В Свердловской области на 19.00 явка на голосование по поправкам к Конституции составила почти 50%. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

По словам Русинова, в голосовании приняли участие 49,16% жителей региона. Лидерами по явке остались Пелым (78,65%) и Волчанск (81,62%). В Екатеринбурге явка составила 42,32%. Голосование закончилось в 20.00, после этого идет подсчет голосов. ЦИК опубликовал данные, согласно которым по состоянию на 19.00 после обработки 10% протоколов за принятие поправок проголосовали 70,81% россиян, против — 28,17% избирателей.