Подозрение на коронавирус: в Екатеринбурге скончалась депутат Елена Дерягина

Игорь Володин сообщил изданию о проблемах со здоровьем у депутата: у нее имелись сердечно-сосудистые заболевания. Чиновница была госпитализирована городскую больницу №6, а ранним утром 2 июля ее не стало. Также издание сообщает, что у депутата было подозрение на коронавирус. Точную причину смерти установит экспертиза.