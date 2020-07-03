Мэр Екатеринбурга предложил создать в городе площадь Трудовой славы

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в городе будет проведен сбор предложений об увековечении трудового подвига уральцев. Он отметил, что в течение месяца планируется подготовить предварительные решения по созданию стелы, памятников, а также композиций при въезде в город. Кроме того, есть и еще одно предложение — назвать одну из площадей — площадью Трудовой доблести.