Мэр Екатеринбурга предложил создать в городе площадь Трудовой славы

Posted 3 июля 2020, 12:21
Published 3 июля 2020, 12:21
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Сегодня, 3 июля прошла рабочая встреча Евгения Куйвашева с Александром Высокинским и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.
Глава региона заявил, что все мероприятия в городах трудовой доблести — Екатеринбурге и Нижнем Тагиле должны проводиться при участии жителей и с их согласия.
По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в городе будет проведен сбор предложений об увековечении трудового подвига уральцев. Он отметил, что в течение месяца планируется подготовить предварительные решения по созданию стелы, памятников, а также композиций при въезде в город. Кроме того, есть и еще одно предложение — назвать одну из площадей — площадью Трудовой доблести.
Он сказал, что присвоение высокого звания двум крупнейшим городам области — это высокая оценка вклада, внесенного в победу Свердловской областью. Его поддержал и Владислав Пинаев.
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин заявил о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам России, в том числе Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. В честь празднования события в городах проводятся праздничные мероприятия, а в 23.00 планируется салют.