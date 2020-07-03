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Posted 3 июля 2020, 12:21

Published 3 июля 2020, 12:21

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Мэр Екатеринбурга предложил создать в городе площадь Трудовой славы

3 июля 2020, 12:21
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву создать в городе площадь Трудовой славы, сообщает департамент информполитики региона.

Сегодня, 3 июля прошла рабочая встреча Евгения Куйвашева с Александром Высокинским и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Глава региона заявил, что все мероприятия в городах трудовой доблести — Екатеринбурге и Нижнем Тагиле должны проводиться при участии жителей и с их согласия.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в городе будет проведен сбор предложений об увековечении трудового подвига уральцев. Он отметил, что в течение месяца планируется подготовить предварительные решения по созданию стелы, памятников, а также композиций при въезде в город. Кроме того, есть и еще одно предложение — назвать одну из площадей — площадью Трудовой доблести.

Он сказал, что присвоение высокого звания двум крупнейшим городам области — это высокая оценка вклада, внесенного в победу Свердловской областью. Его поддержал и Владислав Пинаев.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин заявил о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам России, в том числе Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. В честь празднования события в городах проводятся праздничные мероприятия, а в 23.00 планируется салют.

#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Екатеринбург#Город трудовой доблести
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