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Posted 3 июля 2020, 08:52

Published 3 июля 2020, 08:52

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В России предложили навсегда сделать 1 июля выходным днем

3 июля 2020, 08:52
Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова предложила сделать день голосования по поправкам в Конституцию РФ выходным днем, сообщают «РИА-Новости».

По ее мнению, все принявшие участие в голосовании россияне запомнят этот день. Также она напомнила, что раньше День Конституции считался праздником и было бы хорошо в современной России продолжить эту традицию.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам в Конституцию. По предварительным данным «за» введение поправок выступили 77,92% россиян. Кроме того, проводился сбор подписей за получение звания «Город трудовой доблести» в 20 городах, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Владимир Путин одобрил присвоение звания для всех заявленных городов.

#Общество#Праздник#Голосование#Поправки#Конституция
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