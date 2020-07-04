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Posted 4 июля 2020, 05:16

Published 4 июля 2020, 05:16

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Евгений Куйвашев рассказал о судьбе госпиталя в «Екатеринбург-ЭКСПО» после закрытия

4 июля 2020, 05:16
Сюжет
Коронавирус
Резервный госпиталь, который открывался в «Екатеринбург-ЭКСПО» и предназначен для больных коронавирусом планируют закрыть. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Мы находимся на плато, ждем спада заболеваемости и в этих условиях реанимационные койки на ЭКСПО остаются невостребованными, написал губернатор.

Он объяснил, что госпиталь в МВЦ состоит из двух частей. Первая представляет собой высокотехнологичный модуль, который был приобретен для территориального центра медицины катастроф, а во втором располагаются простые койки, куда планировалось помещать пассажиров вывозных рейсов, больных с легкой формой коронавируса или без симптомов.

Глава региона отметил, что модуль перенесут на площадку ТМЦК на Широкой речке. Он продолжит свою работу.

Что касается второго модуля, Куйвашев объяснил, что с самого начала не было возможности просчитать, насколько востребованными окажутся модули. Дело в том, что потребовалась серьезная мобилизация системы, создавались заделы.

Напомним, резервный госпиталь для больных коронавирусом в «Екатеринбург-ЭКСПО» был организован в мае. Отмечалось, что он будет работать до 30 июня. Общая площадь госпиталя составила 56 тысяч квадратных метров.

#Новости УрФО#Коронавирус#Здоровье#Госпиталь#Екатеринбург-Экспо#Пандемия
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