Евгений Куйвашев рассказал о судьбе госпиталя в «Екатеринбург-ЭКСПО» после закрытия

Он объяснил, что госпиталь в МВЦ состоит из двух частей. Первая представляет собой высокотехнологичный модуль, который был приобретен для территориального центра медицины катастроф, а во втором располагаются простые койки, куда планировалось помещать пассажиров вывозных рейсов, больных с легкой формой коронавируса или без симптомов.