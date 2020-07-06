Уральцы в июле смогут увидеть полет МКС на фоне Марса и Луны

Posted 6 июля 2020, 05:44
Published 6 июля 2020, 05:44
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Так, 11 июля в 2.38 МКС будет пролетать на фоне Марса, а 25 июля в 22.41 — на фоне Луны.
Снова начинается период ночной видимости международной космической станции, МКС.В начале месяца она наблюдается в южной части неба предпочтительно перед рассветом. В конце месяца можно наблюдать ее вечерние полеты. Это один из наиболее благоприятных периодов для наблюдения космической станции, написал ученый.
Ранее инженер сообщал, что с 5 июля на Урале можно будет наблюдать такое явление — луна будет посещать по очереди планеты солнечной системы.