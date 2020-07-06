tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2020, 05:44

Published 6 июля 2020, 05:44

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Уральцы в июле смогут увидеть полет МКС на фоне Марса и Луны

6 июля 2020, 05:44
Жители Свердловской области смогут увидеть полет Международной космической станции в небе. В начале июля станция будет видна перед рассветом, а с середины месяца — по вечерам. Об этом в своей группе «Календарь астрономических явлений» во «Вконтакте» написал инженер УрФУ Владилен Санакоев.

Так, 11 июля в 2.38 МКС будет пролетать на фоне Марса, а 25 июля в 22.41 — на фоне Луны.

Снова начинается период ночной видимости международной космической станции, МКС.В начале месяца она наблюдается в южной части неба предпочтительно перед рассветом. В конце месяца можно наблюдать ее вечерние полеты. Это один из наиболее благоприятных периодов для наблюдения космической станции, написал ученый.

Ранее инженер сообщал, что с 5 июля на Урале можно будет наблюдать такое явление — луна будет посещать по очереди планеты солнечной системы.

#Свободное время#Свердловская область#МКС#Луна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика