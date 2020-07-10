В районе перевала Дятлова горит около 25 гектаров леса

Posted 10 июля 2020, 12:14
Published 10 июля 2020, 12:14
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Огонь начал распространяться от туристической зоны. В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что на тушение пожара вылетел вертолет с шестью специалистами.
В Минприроды считают, что пожар не разрастется, потому в некоторых местах на перевале лежит снег и есть каменистые участки.
Напомним, в ночь с 1 по 2 февраля 1959 года на Северном Урале произошло одно из самых загадочных событий 20 века. Группа туристов погибла при неустановленных обстоятельствах. На данный момент установить, что произошло с туристами, пытается Генпрокуратура РФ, а также исследователи.