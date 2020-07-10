В районе перевала Дятлова горит около 25 гектаров леса

Напомним, в ночь с 1 по 2 февраля 1959 года на Северном Урале произошло одно из самых загадочных событий 20 века. Группа туристов погибла при неустановленных обстоятельствах. На данный момент установить, что произошло с туристами, пытается Генпрокуратура РФ, а также исследователи.