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Posted 10 июля 2020, 12:14

Published 10 июля 2020, 12:14

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В районе перевала Дятлова горит около 25 гектаров леса

10 июля 2020, 12:14
В районе перевала Дятлова начался природный пожар. Примерная площадь возгорания составляет около 25 гектаров, пишет 66.RU.

Огонь начал распространяться от туристической зоны. В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что на тушение пожара вылетел вертолет с шестью специалистами.

В Минприроды считают, что пожар не разрастется, потому в некоторых местах на перевале лежит снег и есть каменистые участки.

Напомним, в ночь с 1 по 2 февраля 1959 года на Северном Урале произошло одно из самых загадочных событий 20 века. Группа туристов погибла при неустановленных обстоятельствах. На данный момент установить, что произошло с туристами, пытается Генпрокуратура РФ, а также исследователи.

#Происшествия#Пожар#Лесной пожар#Перевал дятлова
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