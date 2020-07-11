Митинг в поддержку губернатора Хабаровского края сравнили с «Бессмертным полком»

Также перед толпой выступила пресс-секретарь Сергея Фургала, которая выразила благодарность за поддержку и попросила ради безопасности прекратить митинг, а также чтобы не навредить губернатору. К митингующим обратился и первый заместитель председателя краевого правительства Владимир Хлапов. Он заявил, что нужно сделать все в рамках закона, а властям тоже небезразлична судьба Фургала.