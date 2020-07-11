В Нижнем Тагиле за жизнь тонувшей в пруду 15-летней школьницы борются врачи

В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила была госпитализирована 15-летняя школьница, которая чуть не утонула во время купания, пишет ИА «Все Новости».

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Происшествие случилось в поселке Зональный, который находится за Вагонкой. Школьница купалась в пруду на реке Большая Кушва. В какой-то момент она начала тонуть. Очевидцы помогли ребенку выбраться и передали бригаде скорой помощи. Медикам удалось реанимировать пострадавшую. На данный момент девочка находится в коме. Ранее в озере Балтым утонул девятилетний мальчик. Он играл на пляже и в какой-то момент пропал из поля зрения. Кроме того, в Верх-Исетском пруду Екатеринбурга погиб 24-летний мужчина. Его тело на данный момент ищут водолазы.