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Posted 11 июля 2020, 12:14

Published 11 июля 2020, 12:14

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

В Нижнем Тагиле за жизнь тонувшей в пруду 15-летней школьницы борются врачи

11 июля 2020, 12:14
В Детскую городскую больницу Нижнего Тагила была госпитализирована 15-летняя школьница, которая чуть не утонула во время купания, пишет ИА «Все Новости».

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Происшествие случилось в поселке Зональный, который находится за Вагонкой.

Школьница купалась в пруду на реке Большая Кушва. В какой-то момент она начала тонуть. Очевидцы помогли ребенку выбраться и передали бригаде скорой помощи. Медикам удалось реанимировать пострадавшую. На данный момент девочка находится в коме.

Ранее в озере Балтым утонул девятилетний мальчик. Он играл на пляже и в какой-то момент пропал из поля зрения. Кроме того, в Верх-Исетском пруду Екатеринбурга погиб 24-летний мужчина. Его тело на данный момент ищут водолазы.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пруд
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