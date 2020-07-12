Свердловский депутат предложил выпустить монеты «Город трудовой доблести»

Ветлужских сообщил, что направил в Центробанк России письмо с предложением о выпуске монет. Он отметил, что вдохновился успехом работы по продвижению идеи о выпуске монет «Человек труда». По его словам, этой работой он занимался в течение семи лет. Первая монета этой серии вышла 30 июня.