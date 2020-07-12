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Posted 12 июля 2020, 05:43

Published 12 июля 2020, 05:43

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Свердловский депутат предложил выпустить монеты «Город трудовой доблести»

12 июля 2020, 05:43
Депутат Госдумы Андрей Ветлужских выступил с предложением выпустить серию монет «Города трудовой доблести», сообщает «Уральский меридиан».

Ветлужских сообщил, что направил в Центробанк России письмо с предложением о выпуске монет. Он отметил, что вдохновился успехом работы по продвижению идеи о выпуске монет «Человек труда». По его словам, этой работой он занимался в течение семи лет. Первая монета этой серии вышла 30 июня.

Напомним, что звания «Город трудовой доблести» удостоились два свердловских города — Екатеринбург и Нижний Тагил.

#Общество#Монеты#Город трудовой доблести
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