В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 286 человек

Posted 12 июля 2020, 08:08
Published 12 июля 2020, 08:08
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
За все время пандемии в регионе заболели 15 909 человек. За минувшие сутки наибольшее число заболевших зафиксировали среди жителей Екатеринбурга — 175 случаев. Заболевшие зарегистрированы в 31 муниципалитете области.
Из больниц было выписано 9 896 свердловчан. Врачи оценивают состояние 204 человек как тяжелое, 77 человек находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 782 человека, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. За минувшие сутки выписали 68 излечившихся пациентов.
Вчера в регионе зафиксировали 280 случаев COVID-19. В России за аналогичный промежуток времени 6 615 случаев.