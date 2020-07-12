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Posted 12 июля 2020, 08:08

Published 12 июля 2020, 08:08

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 286 человек

12 июля 2020, 08:08
Сюжет
Коронавирус
По данным на 12 июля, в Свердловской области выявили 286 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.

За все время пандемии в регионе заболели 15 909 человек. За минувшие сутки наибольшее число заболевших зафиксировали среди жителей Екатеринбурга — 175 случаев. Заболевшие зарегистрированы в 31 муниципалитете области.

Из больниц было выписано 9 896 свердловчан. Врачи оценивают состояние 204 человек как тяжелое, 77 человек находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 782 человека, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. За минувшие сутки выписали 68 излечившихся пациентов.

Вчера в регионе зафиксировали 280 случаев COVID-19. В России за аналогичный промежуток времени 6 615 случаев.

#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье
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