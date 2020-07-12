В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 286 человек

Из больниц было выписано 9 896 свердловчан. Врачи оценивают состояние 204 человек как тяжелое, 77 человек находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 782 человека, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. За минувшие сутки выписали 68 излечившихся пациентов.